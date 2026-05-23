Elezioni a Imola, le posizioni dei candidati sindaco sui temi di campagna e agricoltura

«L’agevolazione e il ripristino dei rapporti del progetto commerciale sull’agricoltura, svaniti con l’uscita allora della Pempa poi con lo spostamento della Cofri verso Agrintesa, questa è una causa in cui il servizio agricoltura imolese è in grande difficoltà. Quindi bisogna assolutamente riavvicinarsi ai progetti commerciali importanti della grande distribuzione per ripristinare a Imola un servizio verso le aziende agricole. L’attenzione e il supporto bisogna concentrarli ai progetti commerciali diretti sull’agricoltura».