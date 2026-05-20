Elezioni a Imola, come si vota per sindaco e Consiglio

I cittadini del Comune di Imola chiamati al voto domenica e lunedì prossimi sono 56.469 . I neo maggiorenni al primo voto sono in totale 256. Per le elezioni comunali voteranno anche 201 cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Imola.
Per le elezioni del nuovo sindaco e del consiglio comunale di Imola sarà possibile votare: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.
Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell’ordine in cui si sono presentati.