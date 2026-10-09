Eletta la nuova Segreteria confederale della Camera del Lavoro di Imola

Ieri mattina l’assemblea generale della Camera del Lavoro di Imola ha eletto la nuova Segreteria confederale, alla presenza di Marinella Melandri della segreteria Cgil Emilia Romagna. Entrano a far parte della nuova segreteria della Cgil di Imola Cristina Cirina e Veruska Grementieri. Esce Morena Visani, per termini di mandato, dopo 8 anni. Tutta l’assemblea l’ha ringraziata «per l’impegno e il proficuo lavoro alla guida della struttura». Visani continuerà a seguire alcune deleghe su mandato del segretario generale, Stefano Moni, fino al prossimo congresso territoriale.

La votazione ha espresso un consenso quasi unanime, registrando 56 voti favorevoli e un solo voto contrario su un totale di 57 votanti. Veruska Grementieri è dal 2019 segretaria generale della Flai Cgil Imola (agricoltura e industria alimentare), dopo essere stata per nove anni funzionaria Filcams (commercio e terziario). Cristina Cirina, entrata come funzionaria nel 2018 della Filctem Cgil Imola (chimica, tessile, energia e manifatture), ne è diventata segretaria generale nel 2022.

«Ringraziamo l’assemblea per la fiducia riposta in noi - hanno dichiarato le neoelette -. Sentiamo forte la responsabilità di questo incarico confederale e garantiamo il massimo impegno, disponibilità all’ascolto e lavoro condiviso di squadra. In un momento economico e sociale complesso, metteremo l’esperienza maturata in questi anni a disposizione per dare risposte concrete, prospettive solide e una tutela sempre più incisiva a lavoratori e pensionati».

Il segretario generale Stefano Moni ha ringraziato Morena Visani per l’importante lavoro svolto in questi anni e augurato un buon lavoro a Cristina e Veruska. «Porteranno in Segreteria competenze ed esperienze diverse che sapranno mettere a disposizione della Cgil con spirito costruttivo. Dobbiamo trasformare la nostra solidità in nuova rappresentanza, nuova partecipazione e maggiore forza contrattuale, per rafforzare tutele e diritti e migliorare le condizioni di lavoro e di vita di coloro che rappresentiamo».