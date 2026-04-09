Ecco il treno di Imola: per due anni sarà l’ambasciatore degli eventi dell’autodromo VIDEO

Valorizzare l’offerta dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari e promuovere una mobilità sempre più green. Sono i pilastri dell’accordo di co-marketing siglato da Trenitalia Tper e Formula Imola per il biennio 2026-2027, presentato ufficialmente oggi a Bologna con il debutto del Treno di Imola.

Presenti all’evento Pietro Benvenuti direttore Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Alessandro Tullio amministratore delegato di Trenitalia Tper, Roberta Frisoni assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna e il sindaco di Imola.

Il convoglio, uno dei mezzi a doppio piano della nuova flotta regionale, viaggerà con una livrea esterna dedicata interamente ai grandi appuntamenti dell’Autodromo. Da Milano e Piacenza fino a Rimini e Ancona, il treno diventerà un ambasciatore itinerante di un territorio di eccellenze tecnologiche e bellezze paesaggistiche, celebrando competizioni di rilievo mondiale come la WEC 6 Hours of Imola e promuovendo i grandi live della Music Park Arena, il nuovo spazio per eventi nel cuore dell’autodromo che verrà inaugurata dal concerto di Cesare Cremonini in programma il 13 giugno.

“Questo accordo - ha detto Benvenuti - rappresenta un passo concreto verso un modello di eventi sempre più sostenibili e accessibili. La collaborazione con Trenitalia Tper ci consente di promuovere una mobilità responsabile, incentivando il pubblico a raggiungere l’Autodromo in treno e riducendo l’impatto ambientale delle grandi manifestazioni. “Il Treno di Imola” diventa così non solo uno strumento di comunicazione, ma un simbolo della nostra visione: coniugare passione sportiva, innovazione e attenzione al territorio”.