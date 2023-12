E’ morto Alberto Antonini: imolese, noto giornalista di Formula 1 ed ex direttore della comunicazione della Ferrari

Mondo dei motori e del giornalismo in lutto: a sessantadue anni è morto Alberto Antonini. Imolese, giornalista ed ex addetto stampa della Scuderia Ferrari, era affetto da tempo da una grave malattia del sangue: era ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove si è spento.

Grande passioni per le quattro ruote, in particolare di Formula 1, era stato una firma di prestigio per Autosprint, Corriere della Sera e aveva commentato le gare su Sky Sport. Nel 2014 la chiamata di Maurizio Arrivabene in Ferrari, dove era approdato come direttore dell’ufficio stampa, rimanendoci fino al 2019.

Nel 2020 aveva pubblicato “Vettel, Cavallino senza fili” e nel 2022 “Màicol, Schumacher in Ferrari: le storie non dette”.

Lascia la moglie Barbara.