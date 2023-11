È Fausto Tinti, il sindaco di Castel San Pietro, il nuovo segretario del Pd di Imola

È Fausto Tinti, sindaco di Castel San Pietro, il nuovo segretario del Pd di Imola (resterà primo cittadino fino a maggio, al secondo mandato). Prof associato al dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna, sposato, padre di sei figlie, Tinti vanta una lunga esperienza fra le fila del Pd, per il quale ha ricoperto anche il ruolo di consigliere delegato al Lavoro della Città Metropolitana. Tinti è stato eletto dall’assemblea territoriale del partito, ieri sera a Imola in presenza del segretario regionale Luigi Tosiani, con voto segreto. Su 137 votanti, i favorevoli sono stati 134 e gli astenuti due, oltre a un contrario. Sono state votate anche due vicesegretarie: Valentina Baricordi, già presidente dell’assemblea, e Beatrice Poli, già sindaca di Casalfiumanese. All’unanimità sono state votate anche la direzione e la commissione di garanzia. Entro metà novembre, il neosegretario procederà alla nomina della segreteria. “Ringrazio- commenta Tinti- tutti quelli che hanno partecipato all’assemblea: 137 votanti è un risultato che mi soddisfa appieno perché, oltre ad essere sintomo di una grande squadra che crede nel percorso, è anche la conferma che quello che verrà sarà un Pd ancora più forte e rappresentativo di tutte le sue anime e mozioni”. Aggiunge il neosegretario dem: “Vorrei che ogni componente del gruppo dirigente riscoprisse il ruolo della partecipazione, all’interno dei circoli e delle feste di partito, e che si aprisse alle relazioni con le imprese e con ogni soggetto, anche il più piccolo, che opera in questo vasto territorio. Il lavoro vorrei fosse fatto sul campo, in mezzo alla gente. Il Pd deve fare proprie le paure, le difficoltà e le fragilità delle persone, dando loro una speranza e una visione per risollevarsi di fronte ad un mondo che sembra andare a rotoli e ad un Governo che manca di prospettiva”.