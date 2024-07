Due bimbi morti in una settimana: la scuola di Casalfiumanese piange Arkea e Ilyes

C’è un’intera comunità, quella di Casalfiumanese, colpita che condivide il dolore della famiglia della piccola Arkea Pepa, annegata mercoledì a soli 5 anni nella piscina dell’hotel Molino Rosso. La sindaca di Casalfiumanese Beatrice Poli ha portato di persona il cordoglio del paese il giorno dopo alla famiglia chiusa nel suo dolore lancinante: «Sono comprensibilmente sconvolti. Ho voluto portare la nostra vicinanza in un momento di dolore grandissimo, abbiamo condiviso solo un grande silenzio». Ma è in particolare il mondo della scuola del paese che soffre, in questi stessi giorni, infatti, stava già facendo i conti con un’altra tragica notizia: la morte improvvisa di un altro bimbo durante le vacanze nel suo paese di origine, in Tunisia. Il destino ha voluto che nella stessa settimana si consumasse, a distanza, anche il dramma del piccolo Ilyes Abbassi di 8 anni.

