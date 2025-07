Dozza, sottoscritti accordi per la cassa integrazione dei lavoratori delle Cantine Brusa in liquidazione

Accordo per la Cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle Cantine Brusa di Dozza. Il 15 luglio si sono svolti gli esami congiunti tra i sindacati e, da prima, il Ministero del Lavoro, e poi la Regione, che hanno portato alla sottoscrizione di due verbali di accordo per la Cig dei lavoratori della spa in liquidazione giudiziale. «Il primo, sottoscritto con l’amministratore delegato subentrato alla proprietà, copre il periodo dal 4 febbraio 2025 al 18 giugno 2025 e interessa 35 dipendenti; il secondo, sottoscritto con il curatore fallimentare, per il periodo dal 19 giugno al 31 dicembre 2025, interessa 26 dipendenti» si legge in una nota. «Oggi pomeriggio abbiamo svolto l’assemblea con le lavoratrici e i lavoratori, che da febbraio si trovano senza alcun reddito - dichiarano Veruska Grementieri (Flai Cgil Imola), Roxana Vlad (Fai Cisl Area Metropolitana Bolognese)e Angelo Giorgi (Uila Uil Bologna-Imola) -. Per questo auspichiamo che il pagamento della Cigs avvenga con la massima rapidità possibile».