Dozza, da domani nuove regole per la circolazione nel centro storico

DOZZA. Per migliorare l’attrattività turistica del borgo il Comune di Dozza ha emesso un’ordinanza di disciplina della circolazione nel centro storico. Sarà valida nel periodo dal 01/04/2025 al 15/10/2025. Ecco quanto è stato disposto.

• Istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO di marcia sulla Piazza Rocca, da Via XX Settembre a Vicolo Campeggi, con precedenza a chi esce dal borgo;

• Istituzione della ZTL nei seguenti giorni ed orari: il venerdì dalle ore 18:00 alle ore 24.00; tutte le giornate prefestive (sabato compreso) dalle ore 12:30 alle ore 24:00;

• Istituzione di AREA PEDONALE URBANA nel Borgo Storico di Dozza nelle Vie: XX Settembre, Della Pace, De Amicis, Campeggi, e nelle seguenti Piazze: Rocca, Zotti, Carducci, (escluso i soli Residenti muniti di permesso “R” con autorimessa nelle vie sopra indicate) nei seguenti giorni ed orari: tutti i giorni festivi dalle ore 12:30 alle ore 21.00;

• Divieto di transito e di sosta con rimozione in Via della Pace, ad esclusione degli aventi titolo di accesso all’autorimessa posta al civico 9, entrando da Via De Amicis.

• Estensione dell’orario di sosta nei parcheggi riservati ai residenti muniti di contrassegno nel Vialetto alberato della Via Calanco, Piazza Andrea Costa e Via Casette Molino come segue: il sabato e i prefestivi dalle ore 12,30 alle ore 24,00 e i giorni festivi dalle ore 12,30 alle ore 21,00