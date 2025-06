Dopo i saluti alla Formula Uno, Imola si rilancia con la musica: nasce la Music Park Arena

Il Comune di Imola, Formula Imola S.p.A. e il Consorzio Con.Ami hanno annunciato la nascita della Music Park Arena all’interno dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”. Si posizionerà nei pressi via Malsicura n°1, nel cuore del tracciato. Ospiterà, dal 2026, nuovi grandi concerti e verrà appositamente attrezzata per ospitare anche manifestazioni culturali di livello nazionale e internazionale.

“Nei prossimi mesi - si legge nella nota del Comune - l’amministrazione comunale presenterà i dettagli di questa nuova Arena nel verde, che rappresenterà un unicum nel panorama nazionale, pensata per accogliere migliaia di spettatori in sicurezza e confort, valorizzando ulteriormente il potenziale dell’area del circuito come grande contenitore culturale e polifunzionale. L’idea della Music Park Arena unisce, quindi, natura, polifunzionalità e motorsport. Si consoliderà nei prossimi anni e già dal 2026 potrà vedere protagonisti artisti di primo piano, grazie al lavoro congiunto tra Formula Imola S.p.A. e la città”.

Così il sindaco Marco Panieri: “Con la nuova Music Park Arena, pensata in chiave sostenibile, proseguiamo nel percorso di valorizzazione e potenziamento dell’Autodromo come luogo polifunzionale e non solo di sport motoristico, ma anche di cultura, musica e grandi eventi. Come Amministrazione ci lavoravamo da molto tempo e questa sarà una sfida che guarda avanti, al futuro, alla capacità di attrarre grandi appuntamenti e generare indotto, visibilità e vitalità per tutta la nostra comunità. Ringrazio Formula Imola S.p.A. per la collaborazione strategica e costante che condividiamo, in particolare il direttore generale Pietro Benvenuti, insieme agli altri partners. Imola rilancia, non si ferma ed è pronta a scrivere una nuova pagina, che unisce musica, novità e storia.”