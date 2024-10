“Dona la spesa”: sabato 12 ottobre torna la raccolta in 184 negozi Coop Alleanza 3.0

Sabato 12 ottobre, torna “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0 a favore di chi si trova in difficoltà. In Emilia-Romagna l’appuntamento coinvolgerà 184 negozi tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0: 47 a Bologna e provincia; sette nella provincia di Forlì-Cesena; 14 a Ferrara e provincia; 28 a Modena e provincia; 18 a Piacenza e provincia; 11 a Parma e provincia; 19 a Ravenna e provincia; 27 a Reggio Emilia e provincia; 13 a Rimini e provincia. Complessivamente “Dona la spesa” coinvolgerà quasi 330 punti vendita tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0 dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, ed EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa. “Dona la spesa” è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 350 associazioni ed enti e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno di quel territorio.