De Pascale dopo il sogno sfumato della Formula 1 a Imola: “La Regione continuerà con forza a sostenere l’autodromo”

BOLOGNA. «Imola, Emilia-Romagna, ACI e Governo Italiano hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità per riportare il GP di Formula 1 al termine della Stagione 2026, a maggior ragione dopo lo storico successo di Kimi Antonelli. Nonostante gli scenari internazionali e le tante perplessità e preoccupazioni espresse da più parti in questi mesi, prendiamo atto della decisione di confermare entrambi i gran premi in Qatar e ad Abu Dhabi». Il governatore della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale non nasconde la delusione per la scelta: «Ne comprendiamo, con amarezza, le ragioni. Lo dico con chiarezza, la Regione Emilia-Romagna continuerà a sostenere con forza l’Autodromo nell’importante programma che si è dato, fatto di investimenti, importantissime manifestazioni sportive, fra le quali il WEC una molteplicità di eventi differenti. Siamo pronti a qualsiasi sfida e se un giorno la Formula 1 vorrà recuperare un pezzo della sua anima, sa dove trovarla, a Imola».