Dalla Banca di Imola 10mila euro per il restauro della Rocca Sforzesca

La Banca di Imola e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna hanno accolto l’appello del Comune di Imola ed hanno deliberato un importante intervento a sostegno dei lavori di restauro e qualificazione che consentiranno di accelerare i tempi di conclusione degli interventi attualmente in corso e di rendere nuovamente la Rocca di Imola fruibile e visitabile al pubblico.

La Banca di Imola, presieduta da Giovanni Tamburini e diretta da Sebastiano Masetti, fa parte del Gruppo La Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, ha deliberato infatti un importante contributo di 10mila euro cui si aggiunge l’analoga erogazione deliberata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti: questo sostegno economico, espressamente richiesto dall’Amministrazione comunale di Imola per completare la ristrutturazione della storica Rocca Sforzesca, risalente al XIII secolo e chiusa al pubblico dal 2024 per importanti lavori di restauro e riqualificazione, consentirà la riapertura nel 2027.

‘Abbiamo accolto con piacere la richiesta del Comune perché la Rocca è uno dei monumenti più amati a Imola e il suo restauro la restituirà alla città più bella e funzionale che mai’ ha detto il Presidente di Banca di Imola Giovanni Tamburini.

‘Il contributo per il restauro della Rocca - ha aggiunto il Direttore Generale di Banca di Imola Sebastiano Masetti - sottolinea il forte legame tra Banca di Imola e la città. La Rocca è infatti un simbolo di Imola ed è rappresentata sulle carte di credito e di debito in possesso di tutti i clienti della Banca’.