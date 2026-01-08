Dall’Asd Imola Tuning Club una donazione all’Ausl dopo “Christmas for Kids Expo”

Dopo il successo dell’iniziativa Christmas for Kids Expo del 21 dicembre, l’Asd Imola Tuning Club ha consegnato all’Ausl di Imola una donazione di 600 euro, frutto della raccolta attivata durante il raduno e il corteo natalizio che hanno animato le strade del Circondario Imolese, da Ponticelli ad Imola, ed accompagnato Babbo Natale all’Ospedale.

L’importo è stato suddiviso in due contributi da 300 euro ciascuno, destinati alla UOC Pediatria e Nido e alla UOPC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, a sostegno dei servizi che accolgono e prendono in cura bambini, adolescenti e famiglie del territorio.

Alla donazione hanno contribuito numerosi cittadini e attività che hanno scelto di unirsi all’evento, tra cui Ciarly – Re dell’Arrosticino, Denis Vassallo Demolizioni e Movimento Terra, EdilBiotecnica, TecnoKucine, Azienda Agricola Vassallo-Berardino e Avv. Wanessa Grandi, insieme alle tante persone che hanno partecipato alla giornata e seguito il corteo.

“Quando siamo entrati in reparto con i doni – racconta Francesco Tortora, presidente dell’Asd Imola Tuning Club – ci siamo emozionati moltissimo. Quel momento ci ha confermato il senso del nostro impegno. Per questo, insieme a chi ha “guidato” con noi questa iniziativa, abbiamo voluto portare un contributo concreto. Il ringraziamento più grande va ad ASI Forlì-Cesena, che ha fornito i gadget in occasione del raduno, ed a tutte le persone che si sono unite alla giornata e hanno dimostrato un calore inaspettato: è stata una festa di comunità prima ancora che un raduno.”

“Questa donazione è un bellissimo segnale di vicinanza all’Ausl di Imola – sottolinea la Direttrice Generale Agostina Aimola – e conferma quanto la comunità sappia riconoscere e sostenere percorsi di cura e accoglienza. È un esempio concreto di quanto una mobilitazione della comunità possa generare valore, non solo per i servizi coinvolti ma per l’intero territorio. Ringraziamo l’Imola Tuning Club, le attività che hanno contribuito e tutti i cittadini che hanno scelto di esserci.”