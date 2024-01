Da Imola alla Torre Eiffel, Amoor sbarca alla settimana della moda di Parigi

La settimana della moda parigina è il sogno di tutti coloro che lavorano in questo settore, e anche per Fabio Carrelli e Frida Memetaj, titolari del negozio di abbigliamento Amoor di Imola, aperto il 4 febbraio di un anno fa. I due stilisti hanno aperto un temporary store nella capitale francese in occasione delle sfilate. «Un’esperienza bellissima che ci ha permesso di crescere, conoscere nuove persone e culture diverse - ammettono i titolari di Amoor -. Partiti da un garage, in poco tempo siamo arrivati a Parigi per poi tornare a casa con tanti riscontri positivi. Volevamo esportare il Made in Italy e ci siamo riusciti - aggiungono -. I nostri prodotti sono interamente realizzati a mano, dal disegno alle cuciture su tessuti italiani fino ai dettagli. Siamo un’azienda “green” e diamo nuova vita anche ai capi dismessi». È pare sia proprio questo a piacere ai clienti, tra cui Gianluca Vacchi, Tony Effe e Jimmy Sax. «Non abbiamo però un genere, disegniamo con la macchina da cucire e il nostro genere è l’artigianalità».

