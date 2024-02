Da Castel San Pietro ad Amburgo in 25 per studiare tedesco

Sono 25 i giovani di Castel San Pietro Terme, nel bolognese, che possono approfittare di un soggiorno linguistico-culturale ad Amburgo dall’11 al 18 luglio, con il patrocinio del Comune. Con il progetto Giovani in Europa 2024, infatti, l’Associazione turistica pro loco questa opportunità a giovani fra i 10 e i 17 anni. Le adesioni si raccolgono le adesioni entro il 10 febbraio. Il soggiorno prevede lezioni di tedesco o inglese tenute da docenti madrelingua in un istituto linguistico ad Amburgo, e anche e un’offerta di attività storico-culturali in lingua volte alla conoscenza del territorio. Il viaggio di andata e ritorno sarà con volo di linea da Milano (trasferimento a Milano con bus riservato, con soste a Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia e Bologna). Il gruppo sarà accompagnato da docenti. Per maggiori informazioni, costi e prenotazioni: Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme - tel. 051 6951379 - e-mail: info@prolococastelsanpietroterme.it - Orari: da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30.