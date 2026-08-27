Da Abu Dhabi a Imola: l’intelligenza artificiale debutta alla guida in pista

imola
Si avvicina la data del debutto delle corse con auto gestite dall’intelligenza artificiale, che per la prima volta corrono al di fuori degli Emirati Arabi Uniti dove sono nate, sfidandosi sul tracciato di Imola.
L’Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), organizzata da Aspire , la divisione dedicata alle grandi sfide dell’Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, si prepara a fare la storia il 5 settembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, con la sua prima gara in assoluto al di fuori degli Emirati Arabi Uniti.
Inserito nel prestigioso programma dell’Aci Racing Weekend, l’evento vedrà alcuni dei migliori team universitari e di ricerca al mondo sfidarsi in una gara tra più monoposto completamente autonome, utilizzando Dallara Super Formula SF23 identiche. La gara rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di A2RL verso la creazione del primo campionato internazionale al mondo dedicato alle corse completamente autonome.