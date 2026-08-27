Da Abu Dhabi a Imola: l’intelligenza artificiale debutta alla guida in pista

Per la prima volta, auto da corsa a guida autonoma sviluppate grazie all’intelligenza artificiale si sfideranno ruota a ruota su uno dei circuiti più prestigiosi del motorsport. Conosciuto in tutto il mondo per la sua storia, la complessità tecnica e il tracciato particolarmente impegnativo, Imola rappresenta il palcoscenico ideale per la prossima evoluzione delle tecnologie di guida autonoma applicate al mondo delle corse. Stephane Timpano, chief executive officer di Aspire spiega: «L’arrivo di A2RL a Imola rappresenta un momento decisivo per il futuro del motorsport autonomo. Dopo due stagioni di successo ad Abu Dhabi, portare le nostre auto da corsa su uno dei circuiti più iconici al mondo dimostra quanto questa tecnologia si sia evoluta e quanto il suo potenziale abbia ormai una dimensione globale. Da decenni Imola mette alla prova i migliori piloti al mondo ed è il palcoscenico ideale per mostrare le potenzialità delle competizioni guidate dall’intelligenza artificiale. Questo evento riflette l’ambizione di Abu Dhabi di accelerare l’innovazione, promuovere la collaborazione internazionale e creare piattaforme di sperimentazione sul campo, capaci di portare la tecnologia oltre i limiti attuali».

Marco Panieri, sindaco di Imola di si dice orgoglioso di accogliere a Imola il debutto europeo della A2RL. «Il nostro Autodromo, noto nel mondo per la sua grande storia, si conferma un palcoscenico di eccellenza non solo per la tradizione del motorsport, ma anche per l’innovazione tecnologica. Ospitare la sfida di queste avanzate vetture a guida autonoma è una straordinaria opportunità che unisce la passione del nostro territorio alle nuove frontiere della mobilità globale. Questo evento rappresenta inoltre un’importante occasione di confronto e coinvolgimento per le realtà universitarie e per le aziende dell’ecosistema della nostra Motor Valley. Ringraziamo Aspire e i partner coinvolti per aver scelto la nostra città per questo traguardo storico».

Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo commenta: «il nostro autodromo è da sempre un luogo in cui tradizione e innovazione convivono e questa iniziativa conferma la nostra capacità di essere un punto di riferimento non solo per il grande motorsport, ma anche per le tecnologie che ne stanno disegnando il futuro».

In vista del weekend di gara, A2RL ha rafforzato il proprio dialogo con il mondo dell’innovazione e con la comunità accademica italiana attraverso una serie di roadshow e momenti di confronto con il Clust-ER Meccatronica e Motoristica della Regione Emilia-Romagna, PoliMOVE del Politecnico di Milano e l’Università di Bologna.