Cremonini a Imola: “Ultimi biglietti, saremo 80mila”

Gli spettatori saranno ancora di più dei 70mila attesi al Circo Massimo di Roma in apertura del nuovo tour che inizia il 6 giugno 2026. A Imola la settimana dopo, il 13 dello stesso mese «saremo 80.000» ha scritto lo stesso Cesare Cremonini ieri sul suo profilo Instagram. Facendo anche sapere che si viaggia verso il sold out: «Ultimi biglietti disponibili per la data dell’autodromo di Imola dove Live Nation ha fatto sapere che “il primo che accende una torcia lo sbatto fuori”». Una battuta comprensibile ai fans o forse un riferimento al fatto che la stagione degli stadi è chiusa e si torna alle grandi platee all’aperto, le sue preferite. Quella di Imola sarà la “spianata” della futura Music Park Arena che di fatto al momento esiste solo in potenza. E’ il nuovo progetto lanciato dal sindaco di Imola Panieri alla vigilia della scadenza di mandato per allestore la nuova area concerti all’aperto alle spalle della tribuna centrale, tra via Malsicura, via Musso e via dei Colli, dell’autodromo nell’area verde che potrebbe arrivare ad ospitare fino a 105.000 persone. I lavori sono partiti lo scorso novembre, saranno opere di livellamento del terreno (verranno utilizzati 30.000 metri cubi di terra derivati dai lavori di messa in sicurezza del fiume Santerno), riqualificazione della rete di accessi interpoderali e il miglioramento della fruibilità e della sicurezza del sito.