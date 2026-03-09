Cremonini a Imola: tutto esaurito, oltre 75mila spettatori all’autodromo il 13 giugno

Dopo il sold out del 6 giugno al Circo Massimo di Roma, e l’apertura di una seconda data il 7 giugno, per Cesare Cremonini si aggiunge un altro sold out anche per la data di Imola del 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena. Sono 900 mila biglietti venduti in meno di un anno per il tour “CREMONINI LIVE”, tra i 15 stadi della scorsa estate e i sei grandi eventi di giugno. Un unicum nel panorama della musica dal vivo italiana, appannaggio di pochissimi artisti capaci di misurarsi con produzioni di altissimo livello e con luoghi progettati per accogliere decine di migliaia di persone.

Cesare Cremonini sarà il primo artista in assoluto ad esibirsi in una nuova area dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: 30.000 metri quadrati immersi nel verde, un progetto ecosostenibile, che integra natura e musica. Per la serata del concerto sono attese oltre 75.000 persone.

Cremonini torna a Imola a 4 anni dal concerto del 2022 quando è stato protagonista di uno dei concerti più iconici della sua carriera.