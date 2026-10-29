Controlli nei bar di Imola: lavoro nero e carenze igieniche, multe per quasi 6mila euro

Proseguono i servizi straordinari di controllo degli esercizi pubblici a Imola. Nei giorni scorsi, i Carabinieri, affiancati dai reparti specializzati del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Bologna, hanno passato al setaccio i locali della zona per verificare la regolarità delle attività e la tutela della salute pubblica. Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno identificato complessivamente una trentina di avventori presenti all’interno di due bar finiti sotto la lente delle verifiche.

Lavoro irregolare e sanzioni nel primo locale

Nel primo esercizio pubblico controllato, le verifiche del N.I.L. hanno portato a galla irregolarità nella gestione del personale. Il titolare del bar, un italiano di 60 anni, è stato sanzionato dai Carabinieri per aver impiegato un lavoratore in violazione delle normative di settore. A suo carico è stata elevata un’ammenda pari a 3.702 euro.

Scarsa igiene: sanzionato un secondo bar