Controlli nei bar di Imola: lavoro nero e carenze igieniche, multe per quasi 6mila euro

Proseguono i servizi straordinari di controllo degli esercizi pubblici a Imola. Nei giorni scorsi, i Carabinieri, affiancati dai reparti specializzati del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Bologna, hanno passato al setaccio i locali della zona per verificare la regolarità delle attività e la tutela della salute pubblica. Nel corso dell’operazione, i militari dell’Arma hanno identificato complessivamente una trentina di avventori presenti all’interno di due bar finiti sotto la lente delle verifiche.