Controlli dei Nas in magazzino di caffè, Torrefazione Gourmet: «Non siamo noi»

Dopo la notizia dei controlli dei Nas nelle province di Bologna e Forlì nel campo della produzione e stoccaggio del caffè, nel corso dei quali erano state riscontrare diverse irregolarità in alcune aziende e nel caso dell’Imolese il magazzino controllato (come riportato ieri senza che fosse riportato il nome aziendale) era stato interdetto all’uso, la torrefazione imolese Gourmet vuole specificare di non essere in alcun modo coinvolta. «Molti dei nostri clienti ci conoscono come l’unica torrefazione con sede a Imola e non vorremmo che alcuni pensassero che siamo noi - ha voluto rimarcare pubblicamente il contitolare Carlo Alberto Asioli -. Siamo quindi a specificare che non siamo noi l’azienda coinvolta». L’attività è infatti normalmente operativa.