Confindustria Emilia, Curti nuovo presidente del circondario imolese

L’assemblea di zona permanente della delegazione del circondario imolese di Confindustria Emilia, riunita ieri nella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, ha eletto Alessandro Curti, presidente di Cma Tec di Toscanella di Dozza, impresa di costruzioni, come presidente 2025-2029. Curti succede a Marco Gasparri, che è stato dal 2002 consigliere e poi, dal 2011 al 2025, presidente della stessa delegazione imolese. L’assemblea, inoltre, ha eletto come vicepresidente Andrea Costa (fondatore, amministratore delegato ed executive vicepresident Eu operations di Yogi Tea, alla guida di TeaPak Srl Sb). “Il Circondario imolese- commenta Curti dopo l’elezione- ha un patrimonio imprenditoriale, educativo e sociale straordinario: la mia priorità sarà rafforzare i legami tra imprese, scuola e territorio con le proprie Istituzioni, perché solo da questa rete nasce innovazione duratura e benessere condiviso. Ritengo vi sia una diffusa richiesta di momenti di socializzazione che aiutino gli imprenditori a conoscersi tra loro. In un tempo di grandi trasformazioni, tecnologiche, come ad esempio l’Intelligenza Artificiale, e geopolitiche, sento il dovere di rappresentare un’industria che guarda avanti, ma che non dimentica le proprie radici. Vogliamo essere protagonisti dello sviluppo sostenibile, investendo in giovani, in ricerca, e in una cultura d’impresa che crea valore per tutti”.