Con l’Imola Bike Day una giornata speciale tra Santerno e pista

Una domenica su due ruote tra natura, sport e luoghi simbolo della città, con la possibilità di vivere strade solitamente percorse dalle auto in una veste completamente diversa. Il 3 maggio Imola torna a essere protagonista dell’Imola Bike Day, secondo appuntamento delle Domeniche Ciclabili 2026, con un percorso che si snoda tra la Ciclovia del Santerno e un passaggio d’eccezione all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Promosse dal Territorio Turistico Bologna-Modena della Città metropolitana, le Domeniche ciclabili nascono con l’obiettivo di valorizzare il territorio in chiave lenta e sostenibile, incentivando l’uso della bicicletta non solo come mezzo di trasporto, ma anche come esperienza di socialità, benessere e scoperta del paesaggio.

Il ritrovo è fissato alle 10 nell’area ex River Side, sul lungofiume di Imola, nei pressi del ponte di viale Dante, con partenza prevista alle 10.30. Il percorso, lungo circa 21 chilometri e con un dislivello contenuto di poco superiore ai 150 metri, è pensato per essere accessibile a tutti, comprese famiglie e ciclisti meno esperti.

Il tracciato segue in gran parte la Ciclovia del Santerno, risalendo la valle lungo strade protette o temporaneamente chiuse al traffico. Il gruppo sarà accompagnato lungo tutto il percorso grazie al lavoro congiunto di forze dell’ordine, polizia metropolitana e locale, Guardie Ambientali e volontari del territorio, che garantiranno sicurezza e assistenza.

Dopo circa un’ora di pedalata è prevista la sosta a Codrignano, momento utile per il ristoro e per ricompattare il gruppo prima della seconda parte del tragitto. Da qui si rientra verso Imola, lungo un percorso che accompagna progressivamente verso uno dei momenti più attesi della giornata.

Intorno alle 13, all’altezza della curva Tosa, il gruppo entra infatti all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che per l’occasione apre eccezionalmente le proprie porte ai ciclisti. Un passaggio simbolico e molto partecipato, che consente di pedalare all’interno di uno dei circuiti più famosi al mondo.

Qui sarà possibile scegliere tra due modalità: percorrere l’intero giro del circuito in senso antiorario, come nelle grandi competizioni motoristiche, oppure raggiungere direttamente il rettilineo d’arrivo per una pedalata più breve e rilassata. Tutti i partecipanti si ritroveranno poi sul traguardo per la tradizionale foto di gruppo, prima di lasciare compatti l’Autodromo. La conclusione dell’evento è prevista intorno alle 14.

L’organizzazione è curata dalla Ciclistica Santerno Fabbi Imola, società sportiva giovanile attiva dal 1995 e da trent’anni impegnata nella promozione del ciclismo tra ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, con particolare attenzione alla crescita sportiva ed educativa.

La partecipazione all’Imola Bike Day è gratuita e aperta a tutti. È possibile iscriversi online e prendere parte all’iniziativa con qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buone condizioni di manutenzione. Il casco è sempre consigliato e diventa obbligatorio per l’ingresso in pista all’Autodromo.

I primi cento iscritti riceveranno in omaggio la maglia ufficiale delle Domeniche Ciclabili. Il punto di partenza è raggiungibile anche in treno, con la possibilità di completare l’ultimo tratto in bicicletta in autonomia. La copertura assicurativa è garantita esclusivamente ai partecipanti inseriti nel gruppo organizzato, mentre chi dovesse deviare dal percorso lo farà sotto la propria responsabilità, nel rispetto del Codice della Strada.

La rassegna Domeniche Ciclabili è sostenuta da Conad ed Emilbanca Credito Cooperativo, che affiancano il progetto nella promozione della mobilità dolce e della valorizzazione del territorio.