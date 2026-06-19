Colpito da ictus in Thailandia: “Aiutateci a riportarlo a Imola”

Da settimane combatte una battaglia a migliaia di chilometri da casa per garantire cure e assistenza al fratello colpito da un ictus in Thailandia. Per questo Olga Ferrara, residente a Imola, ha deciso di lanciare una raccolta fondi online nella speranza di riuscire a sostenere le spese mediche e, soprattutto, organizzare il rientro in Italia del fratello Giorgio, 62 anni.

L’uomo viveva da alcuni anni a Pattaya quando è stato colpito da un ictus che ne ha reso necessario il ricovero. Un evento improvviso che ha fatto emergere una situazione particolarmente delicata: Giorgio Ferrara non aveva infatti rinnovato la propria assicurazione sanitaria e non dispone delle risorse economiche necessarie per affrontare le cure e la lunga assistenza richiesta dalle sue condizioni.

Attualmente è ospitato presso la Namthip Nursing Home di Pattaya, dove sta seguendo un percorso riabilitativo dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Le sue condizioni restano però complesse. Da quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti inviati alla famiglia dalla struttura sanitaria, l’uomo è ancora molto debilitato, allettato e presenta difficoltà nell’alimentazione.

«Da settimane sto pagando personalmente le spese mediche e di degenza, ma le mie possibilità economiche sono ormai al limite», racconta Olga Ferrara. La donna si è rivolta all’Ambasciata italiana, alla Farnesina e alle autorità consolari per cercare un aiuto, ma le è stato spiegato che le istituzioni non possono sostenere economicamente i costi delle cure.

Per questo ha deciso di aprire una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L’obiettivo è coprire le spese sanitarie già sostenute, garantire la prosecuzione delle cure e, quando sarà possibile, organizzare il trasferimento in Italia con adeguata assistenza medica.

Nei giorni scorsi la vicenda è stata portata all’attenzione anche del sindaco di Imola Marco Panieri, che si è interessato al caso acquisendo informazioni attraverso i canali istituzionali.