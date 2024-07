Ciclismo, In tanti in piazza Matteotti a Imola per la partenza della quarta tappa del Giro d’Italia Women GALLERY E VIDEO

Giallo o Rosa che sia, l’amore degli imolesi per il ciclismo non si discute. Anche questa mattina la città si è riempita di tifosi per la partenza da piazza Matteotti della tappa Imola-Urbino, la quarta del Giro d’Italia Women. Ad animare la piazza, dalle 9 del mattino, varie attività, in contemporanea a partire dall’esposizione di bici storiche, a cura dell’associazione Velocipedisti eroici romagnoli, già in mostra in autodromo con una quindicina di bici, in occasione del passaggio del Tour de France domenica 30 giugno. Presente anche la Ciclistica Santerno Fabbi Imola, società sportiva che dal 1995 favorisce l’avvicinamento al ciclismo di ragazzi e ragazze tra i 6 e i 16 anni con le prime esperienze ludiche, formative e agonistiche con la bici da corsa. La Ciclistica Santerno ha accolto bambini e genitori con l’esposizione di alcune bici da corsa per bambini e un banchetto informativo, per chi ha voluto prendere contatto e avvicinarsi a questo sport. Il tutto nell’attesa delle cicliste accolte per le firme sul palco dagli applausi dei tifosi, in primis per la maglia rosa Longo Borghini e per la ravennate Sofia Collinelli, una delle due romagnole al via insieme alla savignanese Sara Pepoli. A dare il via alla corsa con la bandiera rosa è stato il sindaco Marco Panieri che si è detto «onorato dalla scelta del Giro d’Italia Women da Imola, che si dimostra anche con questa iniziativa sempre più al centro degli eventi sportivi della regione».