Ciclabile tra Castel San Pietro e Dozza, domani inaugurazione

CASTEL SAN PIETRO. Con l’apertura dei 3 chilometri di ciclabile tra Castel San Pietro Terme e Dozza si va verso il completamento del tratto della linea 1 della Bicipolitana che permette il collegamento ciclabile fra Imola e Castel San Pietro Terme. Il nuovo percorso rappresenta inoltre un tratto della Ciclovia Emilia, itinerario cicloturistico di rango nazionale che si sviluppa lungo la storica Via Emilia, uno dei principali assi della mobilità dell’Emilia - Romagna, contribuendo a rafforzare la rete ciclabile di interesse sovracomunale e regionale. Il costo dell’opera di 2,5 milioni di euro è stato finanziato in parte dal Bando periferie della Città metropolitana (1,5 milioni) e per il restante importo dal Comune di Castel San Pietro Terme.

L’inaugurazione è prevista domani, sabato 18 luglio alle ore 8.30, con il ritrovo dei partecipanti presso l’ex Piana Cosmetici, in Via Emilia Levante 840. Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, si terrà il momento ufficiale dell’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro, simbolo dell’apertura del nuovo percorso ciclabile.

Al termine della cerimonia, è prevista una pedalata di circa 1,5 chilometri, che si concluderà al ponte sul Rio Rosso.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per Comune e Città metropolitana per promuovere una mobilità sempre più sostenibile e attiva, valorizzando un’infrastruttura pensata per favorire gli spostamenti in bicicletta e migliorare la connessione tra i territori e consolidare un tassello della rete ciclabile metropolitana e nazionale.

L’evento, organizzato dal comune di Castel San Pietro Terme, in collaborazione con la società cicloturistica Sillaro 1977, è aperto a tutta la cittadinanza.

«La via Emilia - sottolinea Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla Mobilità sostenibile - è la nostra più antica e fondante via di comunicazione e per questo nel progetto di Bicipolitana questa è affiancata dalla linea 1 e dalla Ciclovia Emilia. Stiamo facendo molti sforzi per mettere insieme progetti e finanziamenti utili a completarla tutta, questo è un primo e importante passo, a 200 anni dall’invenzione della bici, importante che la via Emilia sia percorribile in sicurezza anche con questo mezzo per le tante persone che la usano per lavoro o piacere»,