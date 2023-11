Cgil di Imola, Stefano Moni è il nuovo segretario generale

Cambio della guardia ai vertici della Camera del lavoro di Imola. Stefano Moni è il nuovo segretario generale della Cgil imolese, eletto ieri dall’assemblea generale, alla presenza del segretario della Cgil Emilia Romagna, Massimo Bussandri. Moni ha ottenuto il 95% di voti favorevoli (67 votanti su 72 aventi diritto: 64 voti favorevoli, 2 contrari, una scheda bianca) e succede a Mirella Collina, segretaria generale per gli ultimi sei anni e che dal 1° dicembre sarà in pensione.

Mirella Collina in pensione

L’impegno di Collina in Cgil era iniziato però 23 anni fa: è stata segretaria della FP, poi della FLC, successivamente in segreteria confederale e dal 2018 segretaria generale. «Sono orgogliosa di tutto il lavoro svolto in questi anni difficili – ha salutato i delegati e le delegate Mirella Collina – e dei risultati importanti che insieme siamo riusciti a raggiungere. Stare in Cgil non è un lavoro, è una missione ed è proprio questa dedizione di ciascuno di noi a rendere importante e grande la nostra organizzazione, un punto di riferimento anche nel nostro territorio. Ringrazio i compagni e le compagne e auguro al nuovo segretario e a tutti e tutte buon lavoro perché c’è ancora tanto da difendere e conquistare».

Il nuovo segretario

Nato a Novafeltria nel 1965 e laureato in scienze geologiche, nel 2008 Moni si è trasferito a Castel San Pietro dove è stato eletto Rsu nell’azienda metalmeccanica dove lavorava come impiegato. Dopo essere entrato nel direttivo Fiom Imola, nel 2015 è diventato funzionario della categoria, occupandosi di artigianato, piccole e medie aziende e successivamente di cooperazione. Nel 2018 è stato eletto segretario generale della Fiom di Imola. «Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Moni –. Sono consapevole della grande responsabilità che mi consegnate e al tempo stesso della grande opportunità che avremo tutti insieme di svolgere un lavoro che permetta alla Cgil di Imola di affrontare tutte le sfide attuali e future, per renderla ancora più rappresentativa. Riconosco a Mirella il merito di aver guidato la Camera del lavoro con grande professionalità e impegno in anni complicati. Il patrimonio umano rappresentato dai compagni e dalle compagne, dalle delegate e dai delegati della nostra organizzazione è prezioso e va salvaguardato. La mia storia è quella di un sindacato rivendicativo, contrattuale e democratico e queste peculiarità le porterò con me in questo nuovo percorso che sarà arricchito da un confronto costante dentro e fuori la nostra organizzazione».

Saluti ufficiali

Ad accogliere il passaggio di consegne la consigliera regionale del Pd Francesca Marchetti: «Sono certa che con Moni continueremo a collaborare perché sa quanto considero imprescindibile il rapporto e il confronto con le parti sindacali del nostro territorio. Al contempo, esprimo un sincero ringraziamento a Mirella Collina, un punto di riferimento per il nostro circondario, da sempre disponibile e impegnata in un costante ascolto e confronto delle diverse voci».

Da Giuseppe Rago, coordinatore territoriale Uil: «Alla segretaria uscente Mirella Collina giunga il nostro abbraccio fraterno e i ringraziamenti della Uil di Imola ed Emilia Romagna per gli anni trascorsi, seppur a volte su posizioni differenti, ma sempre nell’interesse unico dei cittadini, lavoratori e pensionati. È stata una collega a cui va riconosciuto il merito di aver sempre collaborato in maniera leale con noi. Al neoeletto Stefano Moni vanno invece gli auguri perché tale proficua collaborazione tra Uil e Cgil continui nel tempo nel rispetto dei propri ruoli, idee ed obiettivi».