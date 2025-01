Castel San Pietro, volume alto e liti tra ubriachi: locale chiuso per 15 giorni

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno eseguito un decreto emesso dal Questore di Bologna nei confronti del titolare di un esercizio pubblico che dovrà restare chiuso per quindici giorni. Il provvedimento è stato emesso su richiesta dei Carabinieri a seguito di una serie di fatti accaduti recentemente nell’esercizio pubblico e accertati dagli stessi militari che in più occasioni erano dovuti intervenire per ripristinare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini: musica ad alto volume, schiamazzi, avventori in stato di ubriachezza, tra cui pregiudicati, liti e percosse. Questi episodi avevano generato timore tra gli abitanti della zona che si erano rivolti ai Carabinieri per segnalare il problema.