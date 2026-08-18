Castel San Pietro, va al bar nonostante i divieti: arrestato

CASTEL SAN PIETRO. I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro hanno arrestato un 53enne, pregiudicato, accusato del reato di violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, misura di prevenzione alla quale l’uomo è stato sottoposto con obbligo di soggiorno nel Comune, divieto di avvicinamento all’ex compagna e alla sua famiglia per pregressi maltrattamenti, oltre a tutte le altre prescrizioni previste in ragione del profilo di pericolosità sociale emerso da molteplici episodi di reiterate attività delittuose.

L’attività che ha portato all’arresto dell’uomo è iniziata dopo dell’intensificazione dei controlli predisposti in questi giorni agli avventori degli esercizi pubblici nella frazione di Osteria Grande. Nel corso di una verifica all’interno di un bar della zona, i Carabinieri hanno identificato il 53enne, il quale in compagnia di una donna già nota alle Forze dell’Ordine e di altri due uomini pregiudicati, ha consumato alcolici, ignorando completamente le prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.

Pertanto, il 53enne, dopo le procedure di identificazione e le formalità di rito, è stato arrestato per la violazione in flagranza dell’art. 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e per l’insofferenza dimostrata nel rispettare le prescrizioni, avendo in un’unica azione criminosa violato due delle misure impostegli.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato accompagnato in Tribunale in attesa del giudizio direttissimo. Al termine del processo, l’arresto è stato convalidato e il 53enne è stato sottoposto anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo.