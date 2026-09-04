Castel San Pietro: una mostra per celebrare le donne della Carrera

Castel San Pietro Terme celebra una pagina importante e pionieristica della propria storia sportiva e cittadina. In occasione del 40° anniversario dalla nascita del primo team interamente femminile della Carrera Autopodistica, sarà inaugurata sabato 5 settembre 2026 alle ore 10.30 la mostra “No Problem! 40 anni dal primo team femminile della Carrera” presso l’Ex Stazione delle Corriere in Piazza Martiri Partigiani.

Un percorso attraverso fotografie, immagini e testimonianze per raccontare l’avventura di cinque ragazze che, nel 1986, decisero di accettare una sfida allora tutt’altro che scontata: partecipare alla Carrera Autopodistica, entrando in un mondo fino a quel momento prevalentemente maschile.

L’idea nasce in Borgo dalla mente di Francesco Pasotti, proprietario dell’Oasi insieme a Concetta Rontini, e da Gabriella Baldazzi. Nasce così il progetto di portare per la prima volta una squadra interamente femminile sulla griglia di partenza della Carrera sia nella gara delle Terme che nel centro storico. La macchina si trova, così come gli sponsor, Carrozzeria Augusta e Oasi, e prende forma un’avventura nuova e coraggiosa.

Era il 14 settembre 1986, seconda domenica di settembre, quando sulla griglia di partenza comparve per la prima volta una macchina colorata di rosso, guidata dal team “No Problem!”. Un nome che era già una dichiarazione di intenti e che accompagnava la determinazione di Claudia Marzocchi, Marilena Villani, Marina Peppi, Wilma Castellari, Gabriella Baldazzi e Solima Lelli.

La mostra “20 anni di Carrera Rosa” sarà aperta al pubblico da sabato 5 settembre fino a domenica 13 settembre con i seguenti orari di apertura. Sabato 5 settembre dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 18 alle ore 21.30. Da lunedì 7 a venerdì 11 settembre sarà visitabile dalle ore 18 alle ore 21.30. Sabato 12 settembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 18 alle 21. Domenica 13 settembre, ultimo giorno di apertura al pubblico, la mostra sarà visitabile dalle ore 9 alle ore 11.