Castel San Pietro, un nuovo spazio logistico a supporto degli interventi in caso di emergenza

Si rafforza il sistema comunale di Protezione Civile con il completamento, nelle ultime settimane, dell’allestimento di uno spazio logistico e operativo dedicato alla gestione delle emergenze, a supporto del Centro operativo comunale (Coc).

L’intervento, realizzato in collaborazione con la sezione di Protezione Civile del Gruppo Alpini, ha permesso di concentrare in un unico luogo mezzi, attrezzature, segnaletica e materiali a disposizione dell’Amministrazione comunale, così da averli prontamente disponibili in caso di necessità.

Lo spazio mette a disposizione in un unico luogo risorse e materiali utili agli interventi e sostiene il lavoro coordinato dei diversi soggetti coinvolti nel sistema comunale di Protezione Civile.

Il Centro operativo comunale mantiene le funzioni di attivazione e coordinamento degli interventi, mentre lo spazio allestito ne costituisce un supporto logistico e operativo.

Un ruolo centrale nella gestione delle emergenze è svolto dalla Polizia Locale, impegnata nel monitoraggio del territorio, nella gestione della viabilità e nel supporto alle attività di Protezione Civile. In occasione delle emergenze, il numero verde comunale 800 887 398 è attivo 24 ore su 24 per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e contribuire alla gestione delle criticità.

«La sicurezza di una comunità si costruisce ogni giorno attraverso la prevenzione e la collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini. Anche la Protezione Civile è parte di questo lavoro: significa prendersi cura del territorio, mettere in rete competenze e risorse ed essere accanto alle persone quando serve - sottolinea Andrea Bondi assessore alla Protezione Civile -. Con questo spazio valorizziamo il lavoro che già si svolge sul nostro territorio e mettiamo a disposizione del Coc, della Polizia Locale e dei volontari un luogo in cui raccogliere mezzi e attrezzature. È una scelta concreta che riconosce il ruolo del volontariato e il valore della collaborazione. Investire nella Protezione Civile significa investire nella sicurezza delle persone e nella capacità della comunità di affrontare insieme le situazioni di difficoltà».

L’Amministrazione comunale coglie, inoltre, l’occasione per ricordare ai cittadini che è cambiato il numero telefonico utilizzato dal servizio Alert System, attraverso il quale vengono diffuse comunicazioni e informazioni importanti alla popolazione in caso di emergenza. Alert System: cambia il numero delle chiamate di allerta. Il nuovo numero è 051 7173 0009.