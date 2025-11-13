Castel San Pietro, un airone con un’ala spezzata a bordo della strada: salvato dalla Polizia Locale

Gli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di Bologna hanno salvato un airone ferito. Il fatto risale ai giorni scorsi, durante un servizio di vigilanza nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. Gli agenti hanno notato sul bordo di una strada provinciale un airone in situazione di pericolo, perché non riusciva a muoversi e veniva sfiorato dai veicoli in transito.

Le divise grigio-verdi hanno quindi bloccato momentaneamente il traffico e sono riuscite, dopo una breve fuga dell’airone spaventato, a prendere in custodia il volatile. Solo dopo il recupero si sono accorti che l’animale non poteva volare perché aveva un’ala spezzata.

L’airone è stato affidato alle cure della LIPU, la Lega italiana Protezione Uccelli, convenzionata per l’assistenza medica alla fauna selvatica. La speranza è che dopo le necessarie cure e la successiva riabilitazione, l’animale possa essere rimesso in libertà.