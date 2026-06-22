Castel San Pietro Terme, torna la Notte Celeste 2026

Sabato 27 giugno Castel San Pietro Terme ospita la Notte Celeste 2026, giornata dedicata al benessere termale e alla scoperta del territorio, con un programma che si estende dalla mattina fino a notte fonda.

Si parte alle 9 con la Pedalata delle Acque Termali, percorso cicloturistico di circa 80 chilometri che collega le Terme di Cervia a quelle di Castel San Pietro Terme, con arrivo previsto intorno alle 13. L’iniziativa è organizzata dai due stabilimenti termali in collaborazione con APT Servizi Emilia-Romagna.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 21, le Terme di Castel San Pietro aprono gratuitamente al pubblico — su prenotazione al 051/940408 — la piscina terapeutica e i percorsi vascolari. A partire dalle 17.30 il Terme Park si trasforma in area dedicata alle famiglie con giochi, laboratori e gonfiabili per bambini e ragazzi.

Sempre alle 17.30, con partenza alle 18 dall’Info Point all’ingresso del Parco delle Terme, si svolge la Camminata delle Terme, percorso guidato tra storia e tradizioni locali. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al 051/6954112 o scrivendo a ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it.

Dalle 18 debutta la Carrera Celeste, novità di questa edizione organizzata con il Club Carrera: street food e gadget a tema nell’area dell’evento. In contemporanea inizia il DJ set di Rocchi & Lupidi, che accompagnerà il pubblico fino alle 00.30.

La serata si chiude con la musica dal vivo: dalle 21.30 sul palco i Sensi di Colpa Live Band e “I Bellissimi”, con la partecipazione di Max degli Anthera.

Per informazioni sul territorio sarà attivo per tutta la giornata l’Info Point del Servizio Turismo del Comune.