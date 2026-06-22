Castel San Pietro Terme, più tutele per gli animali

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, che aggiorna e integra le norme esistenti in materia di decoro urbano, sicurezza, convivenza civile e benessere animale.

Sul fronte degli animali, il regolamento introduce requisiti minimi per box e recinti destinati ai cani, l’obbligo di garantire movimento, cure veterinarie e condizioni igienico-sanitarie adeguate, e il divieto esplicito di detenzione in condizioni incompatibili con il benessere dell’animale. Ai proprietari di cani è fatto obbligo di portare con sé gli strumenti per la raccolta delle deiezioni solide e per il lavaggio di quelle liquide - sacchetti e bottiglia d’acqua - con l’obbligo di pulizia di marciapiedi, portoni e ingressi di attività commerciali.

Il testo interviene anche su altri aspetti della vita cittadina: vieta i bivacchi che compromettono il decoro urbano, l’accattonaggio molesto e il lavaggio dei vetri ai semafori; disciplina la distribuzione di volantini; rafforza gli obblighi di manutenzione di edifici, terreni e fossati. Viene introdotto l’obbligo di ripristino a carico di chi danneggia il patrimonio pubblico.

In materia di acque e fossati, i proprietari dei terreni confinanti con le strade sono tenuti alla pulizia e manutenzione di fossi, scoli e tombamenti per garantire il corretto deflusso delle acque. Le operazioni di aratura devono rispettare una distanza minima di un metro dal ciglio stradale; i proprietari di terreni a monte delle strade devono adottare misure per prevenire dilavamenti e smottamenti che potrebbero danneggiare la viabilità o le proprietà a valle.

«Il nuovo regolamento nasce dalla volontà di aggiornare e uniformare strumenti ormai datati», dichiarano la sindaca Francesca Marchetti e l’assessore Andrea Bondi. «Non sostituisce integralmente le disposizioni già in vigore, ma le integra e le aggiorna, rafforzando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per la tutela del territorio e della convivenza civile».