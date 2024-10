Castel San Pietro: Robopac, sciopero degli straordinari fino al 15 ottobre prossimo

I dipendenti di Aetna Group - noto per le business units Robopac Packers e Robopac Systems e leader nel mondo del packaging della sede Castel San Pietro Terme e Valsamoggia, oltre a quella nel Riminese, sono in stato d’agitazione ed effettueranno, almeno fino al 15 ottobre prossimo, lo sciopero degli straordinari. I sindacati di categoria Fiom Cgil di Rimini, Bologna e Imola e Fim Cisl di Rimini, sono in trattativa con l’Azienda per il rinnovo dei rispettivi contratti integrativi dal mese di maggio. «Nonostante i numerosi incontri - dicono i sindacati - su certe materie gli avanzamenti sono ancora insufficienti. In questi anni i marchi di Aetna Group hanno conosciuto uno sviluppo importante che però non si è riflettuto in maniera corrispondente sulla valorizzazione dei dipendenti. Auspicavamo che il primo sciopero degli stabilimenti del gruppo, svolto il 28 giugno scorso, avesse aperto una riflessione interna, ma evidentemente non è stato sufficiente». Nelle prossime settimane sono già fissati diversi incontri.