Castel San Pietro, recuperato il corpo senza vita di un uomo al laghetto di Osteria Grande

“C’è un corpo che galleggia”. È la chiamata ricevuta questa mattina dal 112 di un cittadino preoccupato dalla sagoma di una persona che aveva visto galleggiare nel Laghetto Mariver di Osteria Grande, adiacente alla via Emilia, un’area verde molto frequentata, soprattutto da famiglie con bambini. Appresa la notizia, intorno alle 9.30 circa, i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme e del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola si sono recati velocemente sul posto, unitamente ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco per recuperare il corpo senza vita di un uomo adulto, non ancora identificato ed eseguire i necessari accertamenti, unitamente ai Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Bologna a al Medico Legale.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Presenti fin da questa mattina la sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti, il vicesindaco Giacomo Fantazzini e l’assessore Andrea Bondi. Al momento, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non risultano segni evidenti di violenza. Sono tuttora in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.