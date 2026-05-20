Castel San Pietro, proiettile recapitato alla sindaca Francesca Marchetti

Imola
  • 20 maggio 2026
Castel San Pietro, proiettile recapitato alla sindaca Francesca Marchetti

Nella giornata odierna, presso la sede municipale del Comune di Castel San Pietro Terme, è stata recapitata una busta contenente un proiettile indirizzata alla Sindaca Francesca Marchetti. L’episodio è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti e le attività investigative finalizzate a chiarire la natura del fatto e a individuarne i responsabili. La sindaca esprime ferma condanna per ogni forma di intimidazione o minaccia nei confronti delle istituzioni e degli amministratori pubblici, ribadendo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura.

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