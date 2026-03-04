Castel San Pietro, prende a pugni l’anziana madre per soldi: 40enne arrestato e poi rilasciato

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un uomo sulla quarantina, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre convivente e ai luoghi frequentati dalla stessa, accusato del reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La misura cautelare è stata richiesta dal Pubblico Ministero, sulla base degli elementi raccolti dai Carabinieri che nel mese di maggio 2025 sono venuti a conoscenza del comportamento aggressivo dell’uomo nei confronti dell’anziana madre con la quale era tornata ad abitare; condotte prevalentemente scaturite dalle numerose richieste di denaro presumibilmente rivolte alla madre per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Richieste alle quali l’anziana donna cedeva pur di non subire l’aggressività del figlio che, in una circostanza, l’aveva colpita con un pugno al volto.

Per tali comportamenti, l’uomo dallo scorso mese di ottobre era sottoposto alla misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri, a seguito del costante monitoraggio delle persone protette da misure cautelari e vittime di reati perseguiti prioritariamente nell’ambito della violenza di genere e domestica, hanno accertato che l’uomo nello scorso mese di febbraio aveva violato la misura cautelare presentandosi presso l’abitazione della madre senza alcuna autorizzazione e, che per tale inosservanza, veniva deferito in stato di libertà. Qualche giorno fa, durante un controllo effettuato presso il domicilio dell’anziana donna, i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme constatavano la presenza dell’uomo che veniva poi arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, tradotto in camera di sicurezza. Successivamente l’uomo veniva rimesso in libertà ai sensi dell’art. 121 del c.p.p. rimettendo tutto alle successive valutazioni del G.I.P. che ha emesso la misura cautelare.