Castel San Pietro, parte un censimento per rianimare le vetrine sfitte

«Trasformare i locali oggi inutilizzati in nuove vetrine di futuro per la comunità», è l’obiettivo che si è dato il Comune di Castel San Pietro Terme partecipando al progetto “Spazi che diventano impresa” promosso dalla Città metropolitana di Bologna, avviando la ricognizione “Vetrina: spazi che diventano impresa” per mettere in relazione gli immobili disponibili con le idee e le energie dei nuovi imprenditori.

La ricerca riguarda locali al piano terra, con accesso diretto e vetrina, potenzialmente adatti ad accogliere attività aperte al pubblico: negozi, bar e ristoranti, attività artigianali e di servizio, sartorie, attività alimentari e, più in generale, spazi con una chiara vocazione commerciale.

Sono esclusi: capannoni industriali, depositi e immobili privi delle caratteristiche tipiche di un locale destinato al rapporto diretto con la clientela.

La ricognizione interessa l’intero territorio comunale, con particolare attenzione, senza carattere esclusivo, all’Hub urbano “Castello Centro” e all’area commerciale di Osteria Grande.

«Vogliamo creare le condizioni perché i locali oggi inutilizzati possano tornare a essere spazi vivi, capaci di accogliere nuove attività e nuovi servizi - dichiara la sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti -. Una vetrina che si riaccende significa più vitalità per le nostre strade, più opportunità per chi vuole fare impresa e una città più attrattiva e accogliente. Per questo invitiamo i proprietari a partecipare alla ricognizione: conoscere gli spazi disponibili è il primo passo per favorire nuovi insediamenti e accompagnare la crescita dell’economia locale»