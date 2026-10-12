Castel San Pietro, parte un censimento per rianimare le vetrine sfitte

«Trasformare i locali oggi inutilizzati in nuove vetrine di futuro per la comunità», è l’obiettivo che si è dato il Comune di Castel San Pietro Terme partecipando al progetto “Spazi che diventano impresa” promosso dalla Città metropolitana di Bologna, avviando la ricognizione “Vetrina: spazi che diventano impresa” per mettere in relazione gli immobili disponibili con le idee e le energie dei nuovi imprenditori.
L’iniziativa si inserisce negli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale per il rafforzamento dell’attrattività commerciale del territorio, la riattivazione degli spazi inutilizzati, il sostegno all’economia di prossimità e l’insediamento di nuove attività.