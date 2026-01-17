Castel San Pietro, minaccia il conducente e tenta di prendere il volante del bus intervento dei carabinieri sulla linea 101

Ha inseguito il bus che si è fermato poco oltre la pensilina e lo ha caricato, ma una volta a bordo ha cominciato a inveire contro l’autista. L’aggressione verbale, condita di insulti e minacce nonché dal tentativo di impossessarsi del volante del bus, è avvenuta nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, sulla linea Tper 101, fra Dozza e Castel San Pietro. L’uomo è stato identificato dai carabinieri della stazione di Castel San Pietro dove il conducente ha fermato il mezzo dopo aver contattato la centrale chiedendo aiuto. L’aggressore, identificato come un 48enne di Castel San Pietro, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio e minacce al conducente. I passeggeri a bordo del mezzo, una quarantina, sono stati fatti scendere e hanno proseguito la corsa con un altro bus.

