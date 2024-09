Castel San Pietro, la Mora vince la Carrera numero 70 mentre la gara rosa è stata conquistata dalle Over GALLERY

Rinviata di una settimana per il maltempo di domenica 8 settembre, la Carrera si è corsa oggi nel tardo pomeriggio a Castel San Pietro sul circuito cittadino e ha mantenuto le aspettative di un pubblico foltissimo, almeno diecimila persone, accorso per godersi lo spettacolo della settantesima edizione della corsa castellana per eccellenza, che ha visto anche una uscita di strada e un ricorso. Alla fine è stato confermato l’ordine di arrivo a cui tutti avevano assistito live. Ad aggiudicarsi la settantesima coppa è stato l’equipaggio della Mora, nonostante il ricorso mosso immediatamente dopo il fotofinish dall’Ov che ha tenuto tutti con il fiato sospeso per un’oretta. Nella Carrera Rosa, invece, a vincere sono state le outsider Over.

