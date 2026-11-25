Un tragico incidente mortale alle 19.45 di ieri sera, martedì 24 novembre, a Castel San Pietro Terme, lungo via San Giorgio, dove un 56enne, residente ad Argelato, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro alla guida della propria autovettura adibita a servizio di noleggio con conducente (NCC). I Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese sono intervenuti sul luogo del sinistro, operando congiuntamente al personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe uscito autonomamente fuori strada a causa di un improvviso malore che lo ha colto mentre era al volante. A bordo del veicolo viaggiavano anche due turiste provenienti dal Nord Europa, rimaste fortunatamente illese nell’impatto. Accompagnate per accertamenti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola, le due donne sono state dimesse poco dopo.