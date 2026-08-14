Castel San Pietro, il questore chiude un bar per 10 giorni per motivi di sicurezza

CASTEL SAN PIETRO. I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme e la Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Bologna hanno notificato al titolare di un bar, un decreto di sospensione delle autorizzazioni di chiusura temporanea, ex art. 100 del T.U.L.P.S., emesso dalle Autorità di P.S. di Bologna. Il locale dovrà rimanere chiuso per 10 giorni, con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio, in quanto divenuto fattore di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento, notificato al titolare, ha fatto seguito ai controlli eseguiti di recente, nel corso dei quali i Carabinieri della locale Stazione hanno accertato che il locale era diventato luogo abituale di ritrovo di cittadini stranieri, anche irregolari sul territorio nazionale, alcuni dei quali erano risultati pregiudicati e gravati da precedenti di polizia. Negli ultimi mesi, i Carabinieri sono intervenuti più volte a seguito di richieste per diversi episodi: una presunta aggressione consumata ai danni di un abituale frequentatore del locale da parte di ignoti, poi risultati non più presenti all’arrivo delle pattuglie; soggetti molesti all’interno del locale, come nel caso in cui uno straniero, in evidente stato di alterazione psicofisica causata dall’abuso di bevande alcoliche, ha aggredito verbalmente alcuni avventori e ha colpito volontariamente personale sanitario intervenuto per prestargli soccorso. In ultimo, quello più grave, un accoltellamento di un cittadino straniero, evento criminoso che ha scaturito un acceso e prolungato diverbio tra i soggetti coinvolti, proseguito poi con l’utilizzo di bastoni in ferro e spranghe. La gravità della situazione e le risultanze della Divisione Anticrimine della Questura di Bologna hanno indotto all’emissione del decreto di sospensione - ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) - di tutte le autorizzazioni in possesso del pubblico esercizio.