Castel San Pietro, il gruppo Anusca acquisisce la maggioranza delle Terme di Cervia e Brisighella

Il Gruppo Anusca, già noto per l’omonima Accademia e centro di formazione nazionale con sede a Castel San Pietro, nell’Imolese, e socio di maggioranza delle Terme di Castel San Pietro dal 2017, ha concluso ieri l’acquisizione della quota maggioritaria del capitale sociale di Terme di Cervia e Brisighella Srl, assumendone il controllo.

La parte restante del pacchetto delle quote, rimane di ulteriori soci minoritari. Giorgia e Aldo Ferruzzi garantiranno la continuità aziendale, mantenendo il loro ruoli apicali nella gestione operativa. Con questa rilevante operazione Anusca srl consolida la propria posizione nel termalismo, sostenuta anche dai dati in crescita sia a Cervia sia a Castel San Pietro. Stando ai dati del 2023 di entrambi i centri termali, il polo che si sta configurando conterà circa il 20% delle prestazioni complessivamente erogate dalle Terme dell’Emilia-Romagna. «Questa acquisizione rappresenta principalmente un’unione di eccellenze nel campo delle cure naturali, per la cura, la riabilitazione e la prevenzione di numerose patologie del respiro, del sistema muscolo-scheletrico e del derma - ha dichiarato Stefano Iseppi, amministratore delegato di Terme di Castel San Pietro dell’Emilia spa. e nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Terme di Cervia e Brisighella srl -. Ora siamo pronti a guardare al futuro con una visione strategica integrata in un settore, quello termale, che richiede sempre maggiori investimenti in efficienza e personalizzazione delle cure. Dopo il Covid, l’incremento dei costi energetici e dell’inflazione abbiamo compreso la necessità di costruire sinergie partendo dalle qualificate competenze che le Terme di Cervia hanno al loro interno e già stiamo elaborando un piano pluriennale di investimenti focalizzato principalmente sull’efficientamento energetico e sul potenziamento delle attività di cura e prevenzione dedicate all’utenza di ogni età che, ricordo, può accedere alle terme in convenzione con il Sistema sanitario nazionale».