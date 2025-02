Castel San Pietro, il Comune attiva un canale WhatsApp

CASTEL SAN PIETRO. Il Comune di Castel San Pietro Terme lancia il proprio canale WhatsApp ufficiale, con l’obiettivo di potenziare l’efficacia e l’immediatezza delle comunicazioni istituzionali. Questo nuovo strumento consentirà di inviare direttamente sui dispositivi mobili dei cittadini informazioni di pubblica utilità, aggiornamenti in tempo reale e comunicazioni urgenti relative a situazioni di emergenza, lavori stradali, interruzioni dei servizi e altri eventi rilevanti per la vita quotidiana.

L’iniziativa offre numerosi vantaggi: aggiornamenti tempestivi, facilità di utilizzo e accesso diretto alle informazioni, senza la necessità di altre piattaforme social. L’iscrizione al canale è gratuita e può essere effettuata autonomamente tramite il link https://whatsapp.com/channel/0029Vazlkqg90x2nP73LsK0d .

Una volta iscritti, sarà possibile attivare le notifiche per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale. Gli utenti potranno iscriversi e cancellarsi in qualsiasi momento, garantendo totale libertà di utilizzo. Il canale WhatsApp non prevede risposte dirette ai messaggi, per mantenere il focus sulle informazioni importanti, ma gli utenti potranno esprimere il proprio feedback tramite le reazioni con le emoji.

La privacy degli iscritti è tutelata: i dati personali e i numeri di telefono non saranno mai visibili né condivisi, neppure durante l’utilizzo delle reazioni.

«La creazione del canale WhatsApp ufficiale rappresenta già un primo passo per la realizzazione di una delle nostre linee di mandato: la partecipazione dei cittadini, attraverso la creazione di nuovi canali con i quali l’Amministrazione si racconta” afferma la Sindaca Marchetti. «Crediamo che questo strumento, facile da usare e già familiare per la maggior parte di noi, rafforzi il legame tra l’Amministrazione e la comunità. Siamo convinti che favorire la trasparenza e la partecipazione civica migliori la qualità della vita, e invitiamo tutti i cittadini a utilizzare questo nuovo strumento per rimanere sempre aggiornati e coinvolti nelle tematiche che riguardano la nostra città».