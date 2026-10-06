Castel San Pietro: ha un incidente col monopattino ma è senza casco e assicurazione e finisce nei guai

Imola
  • 06 ottobre 2026
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I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale tra un’automobilista e il conducente di un monopattino, maggiorenne, rimasto lievemente ferito nell’impatto. A seguito degli accertamenti condotti sul luogo del sinistro, i militari hanno riscontrato che il conducente del monopattino stava circolando in violazione delle prescrizioni di legge, risultando sprovvisto del casco obbligatorio, del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa. Al conducente del micro-veicolo sono state contestate le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti per le irregolarità accertate.

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