Castel San Pietro: ha un incidente col monopattino ma è senza casco e assicurazione e finisce nei guai

I Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme sono intervenuti per i rilievi di un incidente stradale tra un’automobilista e il conducente di un monopattino, maggiorenne, rimasto lievemente ferito nell’impatto. A seguito degli accertamenti condotti sul luogo del sinistro, i militari hanno riscontrato che il conducente del monopattino stava circolando in violazione delle prescrizioni di legge, risultando sprovvisto del casco obbligatorio, del contrassegno identificativo e della copertura assicurativa. Al conducente del micro-veicolo sono state contestate le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti per le irregolarità accertate.