Torna nel territorio castellano, con tre affascinanti appuntamenti a Osteria Grande, Molino Nuovo e Varignana, il festival itinerante “In mezzo scorre il fiume” curato da Luisa Cottifogli. Il primo appuntamento “castellano” è per domani alle 18.30 a Osteria Grande, nel parco del Parco del Centro civico, in viale Broccoli 41, con il duo genovese Choropo, composto da Filippo Gambetta (organetto e mandolino brasiliano) e Alessandro Scotto dʼAniello (chitarra brasiliana a 7 corde). Si andrà alla scoperta dei repertori popolari strumentali di Brasile, Italia, Venezuela e Francia. Il secondo appuntamento è all’alba di domenica 27 luglio per la suggestiva escursione sui calanchi di Molino Nuovo. Il ritrovo è alle 5 al Centro sociale di Molino Nuovo, in via del Molino 21. Si parte col buio per ascendere a un panorama mozzafiato, e al sorgere del sole Omar Conti, il giovane pianista nomade sul Maggiolone, incanterà gli spettatori con le sue sonate e i suoi racconti. Ultima tappa castellana sarà a Varignana, nel sagrato e nella chiesa di San Lorenzo, sabato 9 agosto con “Dalle Alpi agli Appennini: per San Lorenzo, campane e voci”. Alle 20.30 sonata dei Campanari di Poggio, di antica scuola bolognese, e alle 21 concerto del quartetto vocale “Armonici Cantori Solandri” dal Trentino.