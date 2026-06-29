Castel San Pietro, è morto l’architetto Serrantoni che ideò il Golf club Le Fonti

Con profondo dolore, l’amministrazione comunale e la comunità di Castel San Pietro Terme piangono l’architetto Ivano Serrantoni, una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. «Entrò in servizio nel marzo del 1973 come avventizio a tempo pieno nell’Area Servizi Tecnici, fu assunto in ruolo il 10 ottobre 1977, divenne dirigente dell’Area Servizi Tecnici nel dicembre 1993 e, dall’ottobre 2010, prestò servizio in comando parziale presso il Nuovo Circondario Imolese, mettendo sempre a disposizione competenza, esperienza e uno straordinario senso delle istituzioni - scrive il comune Castellano in una nota -. La sua è stata una storia di crescita professionale costruita con determinazione. Iniziò il proprio percorso come geometra dell’Ufficio Tecnico, continuando a studiare mentre lavorava fino a conseguire la laurea. Attraverso un concorso interno divenne dirigente, incarnando pienamente il valore dell’impegno, del merito e della passione per il servizio pubblico. Il suo servizio si è concluso nel luglio del 2015 con il pensionamento». Tra le tante opere che portano il segno della sua visione, una occupa un posto speciale: il Golf Club Le Fonti. Un’intuizione innovativa che rese possibile la realizzazione, nel 1999, di un impianto unico nel suo genere, di proprietà comunale.

«Con la scomparsa di Ivano Serrantoni – dichiara la sindaca Francesca Marchetti – perdiamo molto più di un dirigente tecnico competente. Perdiamo una persona che ha saputo immaginare il futuro della nostra città e contribuire concretamente a realizzarlo. Il mio dolore è quello di un’intera comunità che ha beneficiato delle sue intuizioni, della sua professionalità e della sua capacità di trasformare le idee in opere che ancora oggi rappresentano un patrimonio per tutti noi».

Il funerale si terrà giovedì 2 luglio. Dalle ore 8.30 alle 9.30 sarà allestita la camera ardente alla camera mortuaria di Castel San Pietro Terme. Seguirà il corteo fino a Piazza XX Settembre, dove l’Amministrazione comunale gli renderà un saluto istituzionale, prima della celebrazione delle esequie nella chiesa parrocchiale. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero locale.