Castel San Pietro, dal Comune 100mila euro per negozi e botteghe

Il Comune di Castel San Pietro Terme mette sul piatto 100 mila euro di risorse proprie per dare un sostegno concreto al tessuto economico locale. Dalle micro e piccole imprese del commercio di vicinato alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, fino all’artigianato di servizio alla persona, il nuovo avviso pubblico sarà aperto dal 19 ottobre al 30 novembre 2026, offrendo un canale di finanziamento del tutto autonomo rispetto ai progetti dell’Hub Urbano.

I fondi mirano a incentivarne l’ammodernamento, la digitalizzazione, l’efficientamento energetico e la riqualificazione dei locali. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese sostenute nell’anno 2026, partendo da un investimento minimo di mille euro e arrivando a un tetto massimo di 10 mila euro per impresa. Il bando guarda con particolare favore anche ai giovani e ai nuovi imprenditori: chi avvierà una nuova attività o aprirà una sede aggiuntiva nel territorio comunale potrà infatti beneficiare di una premialità del 20%, alzando il contributo massimo fino a 12 mila euro. Le domande di rendicontazione e i pagamenti relativi ai progetti avviati dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2027.

La sindaca Francesca Marchetti sottolinea come la misura intenda valorizzare negozi di vicinato, pubblici esercizi e botteghe storiche che garantiscono coesione sociale e sicurezza nei centri abitati, premiando la fiducia di chi sceglie di investire sul territorio.