Castel San Pietro, Carrera: incidente nel mattino, poi trionfa ancora la Mora

Imola
  • 14 settembre 2026
La Mora trionfatrice (foto mmph)
La Mora trionfatrice (foto mmph)
Le vincitrici della Carrera Rosa, il team Spritz (foto mmph)
Le vincitrici della Carrera Rosa, il team Spritz (foto mmph)

La giornata era cominciata nel modo peggiore, con un brutto incidente dopo una quarantina di metri alla partenza della Coppa Terme. Le due macchine in testa si sono toccate e tutte le altre hanno fatto filotto ammucchiandosi l’una contro l’altra. Bilancio: gara interrotta, 4 feriti di cui due all’ospedale per controlli, nessuno per fortuna grave. Alla fine la classifica finale della Coppa Terme Trofeo Giuseppe Raggi la fanno i team della “finalina”, sul podio Gataz al primo posto, secondo il team Purzlen e terzo Snakes.

Un’edizione, la settantaduesima della Carrera autopodistica, che non verrà dimenticata anche per questo, ma che comunque pure nel pomeriggio ha riservato belle emozioni soprattutto nella gara “rosa” delle donne vinta dal team Spritz, affiancate sul podio al secondo posto dalle Cavedane e al terzo dalle Volpi. Nel tardo pomeriggio dalle 18, è poi andata in scena la Carrera Trofeo Maurizio Ragazzi con una gara 2 particolarmente avvincente. Meno ricca di colpi di scena ma comunque molto tesa la gara 1 con il trionfo della Mora che ha staccato tutti di diverse lunghezze. «Diciamo che è stata una Carrera che ci ha tenuto molto con il fiato sospeso - ha commentato appena finita la gara la sindaca Francesca Marchetti -. Dopo una mattinata complicata tutti hanno avuto molto da fare per poter tornare in pista, ringrazio tutti e in particolare la Croce Rossa. Super complimenti alla Carrera Rosa che ci ha regalato grandi emozioni».

La gara e la festa

La griglia di partenza per la gara 2 per contendersi i posti nella seconda parte della classifica, dal 13° al 21° posto, ha tenuto tutti con il fiato sospeso con un paio di sorpassi alla curva del Corona, poi in prossimità del passaggio sotto il comune. Bella la gara di Skaiol che prende la testa della corsa ma sul filo di lana lo spingitore lancia la macchinina sfinito e la squadra arriverà solo terza, superata a pochi metri dal traguardo da altre due: Gataz al primo posto e al secondo La bionda. Ma il più applaudito è stato il Manzoteam, che benché arrivato ultimo ha conquistato il premio simpatia.

In poco più di quattro minuti si è poi consumata la gara 1, la più attesa e tesa, quella per il primo posto. Favorita la Mora che si conferma vincitrice dopo una gara dura ma senza colpi di scena, le prime quattro posizioni restano invariate rispetto alla griglia di partenza, qualche avvicendamento c’è stato solo fra le terze e quarte file, con Mora prima e a seguire Coyote e Cavedano. Si è già fatto buio quando le premiazioni iniziano dal balcone del palazzo comunale davanti a una folla di migliaia di persone che poi si è trattenuta anche per la grande festa con musica e fuochi artificiali fino all’una di notte.

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