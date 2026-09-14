Castel San Pietro, Carrera: incidente nel mattino, poi trionfa ancora la Mora

La giornata era cominciata nel modo peggiore, con un brutto incidente dopo una quarantina di metri alla partenza della Coppa Terme. Le due macchine in testa si sono toccate e tutte le altre hanno fatto filotto ammucchiandosi l’una contro l’altra. Bilancio: gara interrotta, 4 feriti di cui due all’ospedale per controlli, nessuno per fortuna grave. Alla fine la classifica finale della Coppa Terme Trofeo Giuseppe Raggi la fanno i team della “finalina”, sul podio Gataz al primo posto, secondo il team Purzlen e terzo Snakes.

Un’edizione, la settantaduesima della Carrera autopodistica, che non verrà dimenticata anche per questo, ma che comunque pure nel pomeriggio ha riservato belle emozioni soprattutto nella gara “rosa” delle donne vinta dal team Spritz, affiancate sul podio al secondo posto dalle Cavedane e al terzo dalle Volpi. Nel tardo pomeriggio dalle 18, è poi andata in scena la Carrera Trofeo Maurizio Ragazzi con una gara 2 particolarmente avvincente. Meno ricca di colpi di scena ma comunque molto tesa la gara 1 con il trionfo della Mora che ha staccato tutti di diverse lunghezze. «Diciamo che è stata una Carrera che ci ha tenuto molto con il fiato sospeso - ha commentato appena finita la gara la sindaca Francesca Marchetti -. Dopo una mattinata complicata tutti hanno avuto molto da fare per poter tornare in pista, ringrazio tutti e in particolare la Croce Rossa. Super complimenti alla Carrera Rosa che ci ha regalato grandi emozioni».